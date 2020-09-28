Посли ЄС схвалили санкції проти Росії через Керченський міст

Посли країн Європейського союзу погодили введення санкцій проти Росії за будівництво Керченського мосту. Обмеження будуть офіційно оформлені цього тижня.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС схвалили санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста", - уточнив він.

При цьому журналіст не назвав, проти кого саме будуть введені європейські санкції.

Нагадаємо, раніше МЗС України привітав продовження санкцій ЄС проти Росії за анексію Криму і заявив, що очікує нових обмежень у зв'язку з будівництвом моста на окупований півострів.

Крім того, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав до введення нових санкцій за проведення місцевих "виборів" в окупованому Криму.

Керченський міст з'єднує материкову Росію з окупованим Кримом через острів Тузла і Тузлинську косу. Складається з двох паралельних мостів - автомобільного та залізничного. Загальна протяжність становить 19 кілометрів. Міст був відкритий в 2018 році, залізничний рух - в 2019-2020.



