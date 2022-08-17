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Посли чотирьох країн почали роботу в Україні

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Київ, Середа 17 серпня 2022 20:07
Посли чотирьох країн почали роботу в Україні Фото: посли чотирьох країн почали роботу в Україні (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Посол Киргизтану Ідрис Кадиркулов, посол Румунії Александру Віктор Мікула, посол Бельгії Пітер Ван де Вельде і посол Іспанії Рікардо Лопеса-Аранди Хагу розпочали дипломатичну місію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів чотирьох країн.

Зеленський сподівається на рішучу позицію Киргизтану на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Президент відзначив важливість відновлення повноформатної взаємовигідної співпраці нашої країни та Киргизстану й активізації політичного діалогу високого рівня.

Глава держави подякував президенту, уряду та громадянам Румунії за широку підтримку України з початку повномасштабнго російського вторгнення, зокрема, прийняття вимушено переміщених осіб.

Президент висловив сподівання, що Бельгія разом з іншими європейськими партнерами долучиться до відбудови України. Він також подякував народу і керівництву Бельгії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Також Зеленський подякував уряду Іспанії за надання гуманітарної та оборонної допомоги, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни.

Нагадаємо, на початку липня Зеленський звільнив посла в Німеччині Андрія Мельника, в Угорщині - Любові Непоп, в Чехії - Євгена Перебийніса, в Індії - Ігоря Поліху, в Норвегії - В'ячеслава Яцюка.

Президент зазначив, що посли були звільнені з метою звичайної ротації.

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