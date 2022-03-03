RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Послужить армії України: "Укроборонпром" почав ремонт трофейної військової техніки РФ

Автор: Вадим Добровольский

Підприємства Державного концерну "Укроборонпром" почали приймати трофейну військову техніку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Миротворець.

Так, наприклад, в "Укроборонпроме" показали, в якому стані надійшов на ремонт бронеавтомобіль "Тигр" російської армії, що вцілів при розгромі чергової колони ворожої техніки.

"Це СБРМ "Тигр". Майже нова, маленький пробіг, двигун, коробка і ходова цілі. Є сліди обгорання і невеликі залишки органіки".

Інженери "Укроборонпрому" вже приступили до вивчення і ремонту бронеавтомобіля.

Після ремонту трофейна техніка надійде до ЗСУ та ТРо для виконання бойових завдань з відбиття військової агресії РФ проти України.

Нагадаємо, найбільший український автозавод перетворили на центр надання допомоги біженцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України