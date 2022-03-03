Послужить армії України: "Укроборонпром" почав ремонт трофейної військової техніки РФ

Так, наприклад, в "Укроборонпроме" показали, в якому стані надійшов на ремонт бронеавтомобіль "Тигр" російської армії, що вцілів при розгромі чергової колони ворожої техніки.

"Це СБРМ "Тигр". Майже нова, маленький пробіг, двигун, коробка і ходова цілі. Є сліди обгорання і невеликі залишки органіки".

Інженери "Укроборонпрому" вже приступили до вивчення і ремонту бронеавтомобіля.

Після ремонту трофейна техніка надійде до ЗСУ та ТРо для виконання бойових завдань з відбиття військової агресії РФ проти України.