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Послужать Україні. Військові захопили декілька російських танків у Чернігівській області

Автор: Сергій Пишкін

В Чернігівській області українські захисники захопили кілька танків російських окупантів. Бойові машини послужать на благо Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Інші ж танки були знищенні.

"Місцеве населення допомагає нам бити загарбника! Люди роблять коктейлі Молотова для російських "братів", зливають паливо з заправників та руйнують залізничні мости", - пише пресслужба.

Фото: військові захопили декілька російських танків у Чернігівській області (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові збили ще один російський винищувач над Чорним морем.

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