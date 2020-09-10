Послу України в Білорусі влаштували огляд всупереч дипломатичній практиці

Посла України в Білорусі Ігорю Кизиму при поверненні до цієї країни влаштували огляд всупереч дипломатичній практиці. На його думку, це стало результатом втрати довіри між Україною і Білоруссю.

Про це він заявив в інтерв'ю hromadske.ua.

За його словами, останні звинувачення керівництва Білорусі на адресу України не сприяють встановленню довіри між державами.

"Ось останній приклад. Коли я перетинав кордон, повертаючись на власному транспорті з України, мене оглядали. Дивилися мої особисті речі, взагалі не відповідає дипломатичній практиці. Змусили відкрити автомобіль, показати, що лежить в багажнику. Я за 27 років роботи ні разу не стикався з таким ставленням до послу України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посол України після консультацій повернувся до Мінська. Відносини між країнами зіпсувалися після виборів президента Білорусі, а нинішній президент Олександр Лукашенко на тлі масштабних протестів звинуватив Київ у втручанні у внутрішні справи.

Зокрема, Лукашенко заявив, що протести в країні управляються США, Польщею, Чехією, Україною і Литвою. За його словами, ніякої внутрішньої дестабілізації в країні немає.