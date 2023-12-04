Послы ЕС завтра начнут обсуждение вступительных переговоров с Украиной, - Sky News

По информации источников издания, на встрече начнется обсуждение проекта соглашения саммита лидеров стран Евросоюза, который пройдет 14-15 декабря.

Встреча послов является началом подготовки к декабрьскому саммиту, на котором обсудят не только евроинтеграцию Украины, но и по Молдовы, Грузии, Боснии и других стран.

Журналисты уточняют, что в первоначальный проект решения саммита содержит формулировку: "Европейский союз решает начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой".

В отношении Грузии говорится, что страна получит статус кандидата в члены ЕС "при том понимании", что Тбилиси выполнит оставшиеся условия.

В случае же Боснии переговоры должны начаться "как только будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства", сказано в проекте.

Неназванные дипломаты и чиновники ЕС заявили, что первоначальный проект решения обязательно изменится.

Переговоры о вступлении Украины с ЕС

Напомним, несколько недель назад Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и ряда других стран на пути ко вступлению в Европейский союз.

В отчете ведомство рекомендовало начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

Для такого решения необходимо согласие всех стран-членов блока. Вопрос обсудят на саммите лидеров стран ЕС, который пройдет 14-15 декабря.

Против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже открыто выступила Венгрия. Она не хочет, чтобы наша страна вступила в блок до завершения войны с Россией.