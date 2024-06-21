Послы ЕС утвердили дату начала переговоров Украины о вступлении в блок, - СМИ

Вступление Украины в ЕС

28 февраля 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на членство в ЕС.

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это был исторический шаг, поскольку Украина стала первой страной, получившей статус кандидата во время войны.

Статус кандидата означает, что Украина начала официальный процесс переговоров о вступлении в ЕС. Эти переговоры, как ожидается, будут долгими и сложными. Украине необходимо выполнить ряд условий, прежде чем она сможет стать полноправным членом ЕС.

Достигнув значительного прогресса на пути к членству в ЕС, Украина в декабре 2023 года получила от Евросоюза "зеленый свет" на начало официальных переговоров. Тем не менее, Киев продолжает активно готовиться к вступлению, усердно выполняя "домашнюю работу".

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