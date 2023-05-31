Послы ЕС одобрили санкции против россиян, причастных к аресту Кара-Мурзы

"Послы ЕС только дали зеленый свет санкциям в отношении 9 человек, виновных в задержании Владимира Кара-Мурзы", - написал журналист.

Дело Кара-Мурзы

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза после начала полномасштабного вторжения не уехал из России. Весной прошлого года критика Путина задержали по делу о "фейках". Позже против него открыли еще два уголовных дела и обвинили в "государственной измене".

Суд в Москве 17 апреля 2023 года вынес приговор оппозиционеру. Кара-Мурзу приговорили к 25 годам за решеткой за "фейки о российской армии".

Санкции за арест критика Путина

За заключение Кара-Мурзы ряд стран ввели санкции против России. В частности, Великобритания и Литва.

Евросоюз также заявил о намерении ввести санкции против виновных в аресте критики российского диктатора. По данным СМИ, речь идет о заместителе министра юстиции России Олеге Свириденко, четырех российских судьях, начальнике тюрьмы и трех других российских чиновниках.

Список подсанкционных лиц был сформирован в Брюсселе еще на прошлой неделе, но Венгрия заблокировала санкции из-за российского замминистра.

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