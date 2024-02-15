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Послы ЕС согласовали пакет помощи Украине на 50 млрд евро, - FT

Фото: Помощь Украине на 50 млрд евро согласована послами ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Послы 27 стран Европейского Союза на встрече 14 февраля согласовали юридические тексты, необходимые для запуска пакета ЕС по поддержке Украины объемом 50 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается в публикации, текст документа должен быть одобрен Европейским парламентом, а денежные средства начнут поступать в начале следующего месяца.

Программа для Украины

Напомним, лидеры Европейского Союза 1 февраля во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Совет ЕС и Европарламент 5 февраля достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен одобрить Европарламент на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.

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Евросоюз