Послы ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году

Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро, а также минимальный налог для крупных компаний в размере 15%. Венгрии также разрешили использовать средства из фондов ЕС в размере 5,8 евро млрд, если Будапешт выполнит 27 предварительных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представительства Чехии в Совете ЕС.

Финансирование может идти регулярными траншами в виде кредитов на льготных условиях.

"Послы ЕС в целом согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро, минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, утверждение плана Венгрии по восстановлению и устойчивости и соглашение об условиях", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что страны Евросоюза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро после того, как 6 декабря Венгрия заблокировала этот процесс.

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