ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Послы ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году

Новина українською →
Брюссель, Вторник 13 декабря 2022 02:59
Послы ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году Фото: послы ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро, а также минимальный налог для крупных компаний в размере 15%. Венгрии также разрешили использовать средства из фондов ЕС в размере 5,8 евро млрд, если Будапешт выполнит 27 предварительных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представительства Чехии в Совете ЕС.

Финансирование может идти регулярными траншами в виде кредитов на льготных условиях.

"Послы ЕС в целом согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро, минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, утверждение плана Венгрии по восстановлению и устойчивости и соглашение об условиях", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что страны Евросоюза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро после того, как 6 декабря Венгрия заблокировала этот процесс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Помощь Украине
NEWS
Зеленский о надежде оккупанта на блэкаут: и без света знаем, куда стрелять
Зеленский о надежде оккупанта на блэкаут: и без света знаем, куда стрелять
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство