Послы ЕС обсудят энергобезопасность, чтобы Венгрия продлила санкции блока против РФ

В понедельник утром, 27 января, послы ЕС встретятся, чтобы обсудить вопросы энергетической безопасности. Их цель состоит в том, чтобы Венгрия не блокировала продолжения санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста "Радио Свобода" Рикарда Юзвяка в соцсети Х.

"Послы ЕС встретятся завтра (в понедельник) утром, чтобы подготовить заявление по вопросам энергетической безопасности, которое должно позволить Венгрии снять свои возражения против продления санкций в отношении России. Министры иностранных дел позднее встретятся в тот же день", - написал Юзвяк.

Венгрия и санкции против РФ

Напомним, на днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна может заблокировать решение о продлении санкций против России, если не будет выполнено ее требование. Он пояснил, что Украина и ЕС должны предоставить гарантии, что в будущем не будет никаких препятствий для поставок газа и нефти в Венгрию.

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