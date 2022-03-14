Наслідки ракетного удару по Краматорську: фоторепортаж
В результаті ракетного удару над Краматорськом постраждали спальні райони міста. Повідомляється про двох загиблих.
РБК-Україна показує як виглядають місто після ракетного удару.
Окупанти завдали ракетного удару по одному зі спальних районів Краматорська (Донецька область). На даний момент відомо про двох загиблих.
Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко вже побував на місці подій, де оглянув масштаби ракетного удару і руйнування.
"Краматорськ зазнав ракетного удару. За попередньою інформацією-2 жертви", - зазначив він.
В результаті ворожої ракетної атаки в багатьох будинках вибиті вікна.
"Це не побутове питання і не моя примха! - Заклейте вікна! Зараз наочним прикладом видно, що заклеєні вікна витримали ударну хвилю нічного вибуху в Краматорську і залишилися цілі. Навіть на дерев'яних рамах! На вулиці не червень місяць, виб'є - будете сидіти в холодині.
Ми допомагаємо оперативно з відновленням. Але на все місто, фізично не вистачить матеріалів. У кого виб'є не заклеєні вікна-відновлювати будете своїми силами. Вмовляння скінчилися!
Прямо зараз! Скотч, ізоляція, папір з милом або шматки тканини! Клейте! Негайно", - звернувся до жителів Краматорська міський голова.
Нагадаємо, раніше на цьому тижні російські війська випустили ракету тактичного комплексу" Іскандер " в Краматорський район Донецької області.
До цього окупанти обстріляли житлові багатоповерхові будинки в Краматорську, в результаті загинули щонайменше дві людини, а також було дуже багато постраждалих.
Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 19-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.