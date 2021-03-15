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Наслідки пандемії: туризм у країнах ЄС за рік скоротився вдвічі

Автор: Олександр Білоус

У 2020 році туризм був одним з секторів, найбільш постраждалих від пандемії COVID-19. Кількість ночей, проведених у туристичних закладах Європейського союзу (ЄС), що склало 1,4 мільярда ночей, що на 52% менше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, кількість ночей, проведених у 2020 році у порівнянні з попереднім роком, зменшилася у всіх країнах-членах ЄС. Найбільш сильно постраждали Кіпр, Греція та Мальта, де спад перевищив 70%. На іншому кінці шкали Нідерланди і Данія повідомили про падіння менш ніж на 35%.

У 2020 році у порівнянні з 2019 роком кількість ночей, проведених іноземними гостями, скоротилася на 68%, а ночей, проведених внутрішніми гостями, - на 38%.

Серед країн ЄС лише жителі Словенії (+33%), за якими йдуть Мальта та Кіпр (обидва +15%), провели більше туристичних ночей всередині своєї країни в порівнянні з роком 2019. Навпаки, в Іспанії, Греції та Румунії зафіксовано найбільше зниження більше 40%.

Кількість ночей, проведених іноземними туристами в 2020 році у порівнянні з попереднім роком, зменшилася у всіх державах-членах ЄС, по яких доступні дані, що найбільше зниження більш ніж на 80% спостерігалося на Кіпрі і в Румунії.

Нагадаємо, з березня по грудень 2020 року в країнах Європейського союзу зафіксовано на 580 тисяч смертей більше, ніж за той же період у 2016-2019 роках. Дані включають всі випадки смерті, незалежно від їх причин.

Як повідомляло РБК-Україна, Європа через пандемію втратила майже 70% авіарейсів.

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