Наслідки пандемії: надлишкова смертність в ЄС перевищила півмільйона осіб

Як наголошується в повідомленні, навесні 2020 року кількість смертей в ЄС почала швидко рости через COVID-19: у деяких частинах Європи смертність була дуже високою в порівнянні з середньою смертністю у попередні роки.

Під час раннього періоду COVID-19 надлишкова смертність в ЄС досягла свого першого піку у квітні 2020 рік - зростання на 25% у порівнянні із середнім показником за той же місяць в порівнянні з 2016-2019 роками.

У період з травня по липень був зареєстрований більш низький рівень надлишкової смертності, а в серпні - вересні, з другою хвилею пандемії, розпочався черговий сплеск смертності. Надлишкова смертність в ЄС була на 8% вище середнього в серпні та вересні, +18% у жовтні, досягнувши піку в +41% у листопаді, а потім +30% у грудні.

Хоча підвищена смертність спостерігалася протягом більшої частини року по всій Європі, піки і інтенсивність спалахів сильно розрізнялися по країнам, повідомили в Євростаті.