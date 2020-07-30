Наслідки пандемії: економіка Німеччини скоротилася на рекордні 10%

Економіка Німеччини в другому кварталі 2020 року скоротилася на 10,1% порівняно з першим кварталом року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ВВП впав на 11,7%.

Про це свідчать попередні дані Федерального статистичного управління.

"Це найбільш різке падіння з тих пір, як в 1970 році почалися квартальні підрахунки ВВП Німеччини", - наголошується в повідомленні статистичного відомства.

За даними Федерального статистичного управління, ВВП Німеччини впав у першому кварталі 2,0% порівняно з четвертим кварталом 2019 року і на 1,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Нагадаємо, МВФ розглядає поточну рецесію як гірший з часів Великої депресії 1930-х років. У своєму останньому прогнозі фонд очікує, що до 2020 року світовий ВВП скоротиться на 4,9% порівняно з 3,0%, що прогнозувалися в квітні.

Згідно з прогнозом Єврокомісії, економіка єврозони скоротиться на 8,7% у 2020 році і виросте на 6,1% в 2021 році.

Єврокомісія прогнозує, що економіка Німеччини впаде на 6,3% у 2020 році і зросте на 5,3% в 2021 році.