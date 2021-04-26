Наслідки пандемії: частка туризму у світовій економіці впала в два рази

За даними WTTC, в 2019 році частка сектора подорожей і туризму у світовому ВВП становила 10,4%. Вона впала до 5,5% в 2020 році через триваючі обмеження пересувань.

У 2020 році було втрачено 62 мільйони робочих місць, що являє собою скорочення на 18,5%, в результаті чого в усьому світі залишилося всього 272 мільйони робочих місць в порівнянні з 334 мільйонами в 2019 році.

"Загроза втрати робочих місць зберігається, оскільки багато робочих місць в даний час підтримуються державними схемами і скороченням годин, а без повного відновлення подорожі і туризму можуть бути втрачені", - йдеться в повідомленні.

За даними дослідження, витрати внутрішніх туристів в 2020 році знизилися на 45%, в той час як витрати іноземних туристів знизилися, а безпрецедентні 69,4%.