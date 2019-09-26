Наслідки податкових змін будуть порівнянні з кризою 2008 року, - металурги

Наслідки змін у Податковий кодекс (законопроект №1210) для економіки будуть порівнянні з кризою 2008 року. Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков для статті "Маріонетки Коломойського: Чому податковий комітет Ради йде на поводу у олігарха" на сайті 112.ua.

"Наслідки, які можуть бути для економіки (в результаті прийняття законопроекту №1210 в нинішній редакції, - ред.), можуть запам'ятатися, як запам'ятався 2008 рік, коли економіка впала, обвалився курс гривні", - говорить Каленков.

Як відомо, зміни в Податковий кодекс ініціював голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев. Учасники ринку неодноразово попереджали членів комітету про катастрофічні наслідки податкових змін для галузі і економіки в цілому.

Бізнес виступає проти запропонованих ініціатив, оскільки в них йдеться про підвищення акцизів на сигарети, скасування стимулюючої ставки на видобуток нафти і газу, підвищення ренти на видобуток руди і т. д. При цьому зміни ніяк не зачіпають бізнес олігарха Ігоря Коломойського.

Всі ці ініціативи можуть мати серйозні наслідки для української економіки. Зокрема, зміни, запропоновані для галузі видобутку ЗРС, можуть завдати величезного удару по металургійній промисловості і призвести до обвалу курсу гривні, в результаті скорочення обсягів експорту і, відповідно, надходжень валютної виручки, попереджають учасники ринку і експерти.

"Якщо зміни будуть прийняті в нинішньому вигляді, співвідношення ренти до комерційного прибутку буде в 10 разів вищим", - говорить Каленков.

І це при тому, що на європейських ринках ЗРС головний конкурент України – Росія і насамперед компанія "Металлоинвест" Алішера Усманова, відомого олігарха, близького до президента Росії Володимира Путіна.

Примітно, що зміни в підходах до оподаткування залізорудної галузі з'явилися після інтерв'ю Коломойського, в якому він говорив про нібито надприбутки українських ГЗК з видобутку ЗРС, і закликав владу ввести обмеження на експорт.

"Я читав інтерв'ю Ігоря Валерійовича Коломойського, в якому він говорить про прибутковість залізорудного бізнесу, при чому говорить абсолютно необґрунтовано, не з цифрами... у мене таке відчуття, це було зроблено спеціально, щоб привернути увагу, досить провокаційно. Але він може дозволити собі все що завгодно говорити, головне, що будуть робити люди, які безпосередньо приймають законодавчі рішення, депутати", - сказав Каленков.

Нагадаємо, Федерації металургів вважають, що підвищення ренти на видобуток залізної руди в 4,5 рази завдасть збитків державі на мільярди гривень, а також призведе до занепаду галузі.