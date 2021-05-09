Останній тур УПЛ: "Динамо" перемагає "Колос", "Ворскла" пробилася в Лігу конференцій

"Колос" - "Динамо" 0:3

Для "Динамо" цей поєдинок турнірної мотивації не ніс абсолютно. "Колос" також вже гарантував собі участь у Лізі конференцій, щоправда, залишалося питання, з якого кваліфікаційного раунду стартує клуб з Ковалівки. У разі поразки і перемоги "Десни", "Колос" опустився б на п'яту сходинку і стартував би з 2-го раунду кваліфікації. Якби "Десна" програла, а "Ворскла" виграла - з 3-го. Перемога або нічия для "Колоса" забезпечувала четверту сходинку. Але цього не сталося. Ковалівці розгромно поступилися чемпіону, пропустивши тричі - голи на рахунку Гармаша (45-та хвилина), Шапаренка (57) та Миколенка (65).

"Маріуполь" - "Десна" 4:1

На перерву "Десна" йшла в більш ніж гарному настрої. На 44-й хвилині чернігівці вийшли вперед, завдяки голу конопель. Але вже в другому таймі за три хвилини все перевернулося з ніг на голову. Спершу на 59-й хвилині рахунок у матчі зрівняв Очеретько. А ще через три хвилини "Десна" залишилася в меншості - другу жовту картку за чотири хвилини заробив Домбровський. І вже в наступному моменті "Маріуполь" забив другий гол у ворота чернігівців - відзначився Сікан. Після цього "Десна" "попливла" і пропустила ще двічі до кінця матчу - голи на рахунку Сікана (76) і Бондаренка (85).

"Минай" - "Ворскла" 1:2

Поєдинок почався дуже жваво. Вже на 7-ймінуті "Минай" заробив пенальті, який чітко реалізував Хахльов. А ще через сім хвилин полтавці рахунок зрівняли, завдяки зусиллям Кане. Під кінець першої половини вже "Ворскла" отримала можливість пробити пенальті, який реалізував найкращий бомбардир УПЛ Кулач - 1:2.

У підсумку "Колос" займає четверте місце і стартує в Лізі конференцій з 2-го кваліфікаційного раунду. "Ворскла" ж почне свою участь в ЛФ на раунд раніше. "Десна" виявилася третьою зайвою в боротьбі за єврокубки.

"Зоря", хоч і перемогла "Олександрію" сьогодні 2: 1, але місце в плей-офф Ліги Європи гарантувала собі ще раніше. "Шахтар" і "Динамо" зіграють у Лізі чемпіонів, причому кияни відразу з групового етапу, а донеччани - з раунду плей-офф.

Також сьогодні о 17:00 відбудеться ще три матчі останнього туру УПЛ:

"Шахтар" - "Інгулець"

"Дніпро-1" - "Рух"

"Львів" - "Олімпік"

У цих матчах турнірної мотивації ні в кого немає.