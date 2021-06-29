SpaceX виведе на орбіту 88 супутників: трансляція запуску ракети

Сьогодні, 29 червня о 21:56 за київським часом, в рамках місії Transporter-2, ракета космічної компанії SpaceX виведе на орбіту 88 супутників. Попередній запуск апарату був перенесений з 25 червня через потребу у додатковій технічній перевірці.

Варто відзначити, що Transporter-2 є другою місією програми компанії Ілона Маска. Цього ж разу, на орбіту також будуть направленні:

замовлення від Міністерства оборони США;

супутники дистанційного зондування від компанії Satellogic та фінської ICEYE;

десять супутників, які є частиною глобальної платформи Starlink;

Відомо, що запуск ракети Falcon 9 компанії SpaceX відбудеться на мисі Канаверал у Флориді. Посадка першого ступеня відбудеться неподалік від місця запуску. Корабель HOSS Briarwood, зі свого боку, забере стулки "носа" ракети з океану.