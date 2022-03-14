За останню добу українська ППО збила чотири літаки, три вертольоти і один безпілотник

Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони держави вражені чотири літаки, три вертольоти і безпілотний літальний апарат окупантів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
Найбільше перемог українські сили ППО відсвяткували на київському напрямку. Група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 і Су-25 намагалася завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння з переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.
Попередньо зафіксовано три попадання по літаках противника. Також зенітні ракетні війська інформують про поразку трьох вертольотів і одного БПЛА. Доповнені зводи від оперативного командування» Північ " підтверджують збиття ще одного російського літака.
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