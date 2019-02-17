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За останні два роки низка іноземних компаній відкрили підприємства в Україні, - Мінфін

Новини » Економіка    17.02.2019 - 02:29
За останні два роки низка іноземних компаній відкрили підприємства в Україні, - Мінфін
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Найбільше іноземних підприємств розміщено на заході України

В Україні за останні два роки низка іноземних компаній відкрили свої підприємства. Про це розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає РБК-Украина з посиланням на "Радіо Свобода".

Найбільше таких підприємств - на заході Україні, зокрема, у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

"Два роки тому ми активно намагалися залучити інвестиції, і нам вдалося у тому ж західному регіоні утворити цілі конгломерати, скажімо, ланцюжки доданої вартості німецької автомобільної промисловості, японська Fujikura, дуже багато менших німецьких компаній, які відкрили свої підприємства", - розповіла Маркарова.

Наразі, з її слів, на нові підприємства "шукають робочу силу".

Міністр фінансів також підкреслила, що провідні німецькі автомобілі Volkswagen та BMW містять українські запчастини.

"Зараз практично немає керма німецьких автомобілів, у таких авто як Volkswagen чи BMW, без запчастин, які зроблені в Україні. Фактично ці підприємства на західній Україні вже вбудовуються у європейські ланцюжки промисловості", - зазначила Маркарова

Нагадаємо, Маркарова заявила, що Українська економіка після падіння 2014 року стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання.

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Новини України Міністерство фінансів Українииностранные инвестицииОксана Маркарова
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