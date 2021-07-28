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З останньої збірки Android 12 прибрали налаштування зовнішнього вигляду інтерфейсу

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Середа 28 липня 2021 00:10
З останньої збірки Android 12 прибрали налаштування зовнішнього вигляду інтерфейсу Фото: представлена бета-версія Android 12 (blog.google)
Автор: Артур Родивилов

Із Android 12 прибрали можливість налаштовувати зовнішній вигляд інтерфейсу. Тепер доведеться покладатися на рішення системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на XDA Developers.

Вперше функція запрацювала в додатку Pixel Themes, представленому разом з Google Pixel 4. Вона являє собою утиліту для кастомізації інтерфейсу Android - з її допомогою можна, наприклад, налаштувати шрифт, форму значків робочого столу, а також акцентні кольори системи.

Розробники виявили, що після установки останньої тестової збірки Android 12 з програми Pixel Themes зникли тумблери і варіанти для налаштування шрифтів, значків центру управління і кольорів системи.

Все це замінили на динамічний підбір. В результаті користувачі тепер не зможуть кастомізувати свій пристрій так, як захочеться - їм доведеться покластися на алгоритми Google у виборі стилю і кольорів.З останньої збірки Android 12 прибрали налаштування зовнішнього вигляду інтерфейсуФото: налаштування значків і шрифтів в Android 11 (movilzona.es)

"Функції користувацького стилю (шрифт, форма іконок, набір значків і колір акценту) в Android R замінюються новою функцією динамічного створення тим, яку ми вводимо в Android S. Ми вважаємо нову функцію динамічного створення тим більш сучасною та інтелектуальною. Простий і приємний досвід, який, як ми сподіваємося, сподобається всім користувачам", - так в Google підтвердили факт заміни.

Варто відзначити той факт, що Google не надає вибору. Ручні налаштування інтерфейсу замінили на динамічні за замовчуванням. Розробники поки не знайшли способу включити ручне управління цими параметрами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google звинуватили в стеженні за користувачами Android. Йдеться про те, що гаджети генерують унікальні рекламні коди, які дозволяють Google і третім особам відстежувати дії користувачів в Інтернеті, щоб краще налаштовувати під них рекламу.

Також нещодавно соціальна мережа Clubhouse запустила додаток для Android.

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