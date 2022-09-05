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За останній час у Кремінній знищили багато окупантів та техніки, - Гайдай

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

ЗСУ завдали ударів по окупованій Кремінній, внаслідок чого вдалося знищити майже 400 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Після "бавовни" зруйновано декілька будівель, де розташовувались російські військові, втрати становлять до 400 осіб особового складу", - заявив Гайдай.

Також очільник області повідомив, що українським військовим вдалося вивезти з ладу майже 100 одиниць ворожої техніки. Гайдай заявив, що це плідна робота ЗСУ за останні тижні.

Нагадаємо, що морські піхотинці ЗСУ знищили черговий Су-25 і кілька танків.

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