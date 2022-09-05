За останній час у Кремінній знищили багато окупантів та техніки, - Гайдай

ЗСУ завдали ударів по окупованій Кремінній, внаслідок чого вдалося знищити майже 400 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Після "бавовни" зруйновано декілька будівель, де розташовувались російські військові, втрати становлять до 400 осіб особового складу", - заявив Гайдай.
Також очільник області повідомив, що українським військовим вдалося вивезти з ладу майже 100 одиниць ворожої техніки. Гайдай заявив, що це плідна робота ЗСУ за останні тижні.
Нагадаємо, що морські піхотинці ЗСУ знищили черговий Су-25 і кілька танків.
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