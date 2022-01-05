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"Після свят" вже настало. Боррель вперше відвідає Донбас

Автор: Марія Кучерявець

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель відвідає лінію розмежування на Донбасі. Це буде його першим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави МЗС Дмитра Кулеби у Facebook.

"Починаємо новий дипломатичний рік з того, що творимо історію - Жозеп Боррель є першим за весь час російської агресії високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, який відвідає лінію розмежування на сході", - написав Кулеба.

Він зазначив, що візит Борелля є дуже вчасним на тлі російського шантажу, ескалації та погроз.

"Україна має підтримку Євросоюзу в протистоянні агресії РФ. Насправді, ця підтримка сьогодні найсильніша з 2014 року. І в цьому є заслуга Жозепа", - підкреслив Кулеба.

Міністр зазгачив, що Росії не вдалося "внести розбрат у наш табір", розтягнути всіх по кутках і вести окремі переговори.

"Постійні контакти з адміністрацією Байдена на всіх рівнях, скликання Комісії Україна-НАТО, в якому я візьму участь напередодні засідання Ради Росія-НАТО, і сьогоднішній візит Борреля на Донбас - очевидні докази цього. І останнє: для мене легендарне "після свят" вже настало...", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель прибув з візитом в Україну. Це його перший закордонний візит у новому році.

Додамо, напередодні свого візиту до України він заявив, що ЄС діятиме рішуче у випадку, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України.

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ДонбасЕвросоюзДмитро Кулеба