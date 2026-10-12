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Посланники Трампа отменили визит в Москву: ждут решения Украины

10:03 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Посланники Трампа отменили визит в Москву: ждут решения Украины Фото: Посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)
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Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Американцы ждут четкого ответа: готовы ли Украина и европейцы согласиться на новое единственное предложение для главы Кремля. О каком предложении идет речь, издание не сообщает.

Пока такой информации нет, визит отложен. Решение было принято на фоне кризиса в Украине, отмечает издание.

Напомним, 11 октября Трамп объявил энергетическое перемирие между Украиной и Россией, но Кремль сразу же нарушил его. Впоследствии в Белом доме объяснили, почему оно не сработало.

По словам анонимного представителя Белого дома, сначала речь шла о прекращении атак на нефтеперерабатывающие заводы, а уже потом - на другие энергетические объекты.

Между тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, есть ли смысл в переговорах с США после заявлений Трампа.

По его словам, Украина готова воспользоваться каждой возможностью для мира, а эта неделя станет неделей активной работы с европейскими партнерами для усиления давления на Россию.

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