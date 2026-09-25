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Посланник Путина провел встречу с представителями Трампа: что известно

15:12 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Анастасия Никончук

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев 24 сентября провел в Нью-Йорке встречу со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили отношения США и России и возможное завершение войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

О чем говорили

Встреча Дмитриева с представителями президента США состоялась на фоне дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой.

Как сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией, одной из тем переговоров стало мирное урегулирование российско-украинской войны. Также стороны обсуждали дальнейшее сотрудничество между США и Россией.

По данным источников, Дмитриев находился в Нью-Йорке для продолжения контактов между двумя странами и усилий, направленных на поиск решения для завершения войны. Эти переговоры последовали за встречей Владимира Путина с американскими представителями в начале сентября.

Другие переговоры

Накануне, 23 сентября, в Нью-Йорке также встретились государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Они обсуждали российско-украинскую войну.

Таким образом, в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН продолжилась серия контактов между представителями США и России, посвященных войне в Украине и двусторонним отношениям.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США планируют возобновить переговоры примерно через 10 дней. По его словам, до этого стороны намерены провести консультации с европейскими партнерами и Россией.

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