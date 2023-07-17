Посланник Папы Римского отправился в США для обсуждения войны в Украине

Отмечается, что визит продлится с 17 по 19 июля. Кардинала в Вашингтоне будет сопровождать представитель Государственного Секретариата.

"Визит состоится в контексте миссии содействия миру в Украине и имеет целью взаимообмен идеями и мнениями относительно трагической нынешней ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Зуппи будет обсуждать поддержку инициатив в гуманитарной сфере, направленных на облегчение страданий наиболее пострадавших и уязвимых слоев населения, особенно детей.

Миротворческие "инициативы" Ватикана

После начала полномасштабной войны России против Украины Папа Римский занял неоднозначную позицию. Он пытался представить себя миротворцем и призывал к миру, при этом ничего не говоря о вине РФ.

В мае Зеленский встречался с Папой Римским и заявил, что Украине не нужны посредники в войне. Вместо этого следует разработать план действий по справедливому миру в Украине.

После этого Папа Римский Франциск поручил Зуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь покончить с войной в Украине". Кардинал приехал в Киев, где встретился с президентом. Они обсудили украинскую формулу мира.

Недавно Зуппи сообщил, что он работает над механизмом возвращения детей в Украину.