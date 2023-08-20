Посланник Папы Римского по Украине: ЕС делает слишком мало для завершения войны

"ЕС делает слишком мало, он должен делать гораздо больше. ЕС должен всячески поддерживать мирные инициативы", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что мир не может быть достигнут с помощью оружия, но с помощью диалога.

Миротворческие "инициативы" Ватикана

После начала полномасштабной войны России против Украины Папа Римский занял неоднозначную позицию. Он пытался представить себя миротворцем и призывал к миру, при этом ничего не говоря о вине РФ.

В мае Зеленский встречался с Папой Римским и заявил, что Украине не нужны посредники в войне. Вместо этого следует разработать план действий по справедливому миру в Украине.

После этого Папа Римский Франциск поручил Зуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь покончить с войной в Украине". Кардинал приехал в Киев, где встретился с президентом. Они обсудили украинскую формулу мира.

Недавно Зуппи сообщил, что он работает над механизмом возвращения детей в Украину.

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