Ослабление ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит энергетикам закупать оборудование, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Кучеренко.

По его словам, новые трансформаторы и переключатели стоят десятки миллионов долларов, и у энергетических компаний нет денег на их закупку.

"Очевидно, что пора уже вытаскивать голову из песка и что-то делать. Единственное адекватное решение в этой ситуации – это привести в соответствие многострадальные прайс-кепы. Это понимают все, но все боятся сказать в слух", - подчеркнул Кучеренко.

Он также отметил, что 19 октября, накануне очередной атаки России по энергетической инфраструктуре, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна была пересмотреть ценовые ограничения, но по неизвестным причинам решение не было принято.

Кучеренко добавил, что сейчас у энергетических компаний заканчиваются резервы оборудования, и они ищут возможности докупить отсутствующее оборудование в восточной Европе.

"Пока мы вытаскиваем на героизме энергетиков и спасателей, но при всем героизме невозможно заменить разбитый трансформатор если у тебя нет целого трансформатора. А бюджетные возможности провести замену трансформатора или какого-либо другого оборудования не предусмотрены", - подытожил Кучеренко.

Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в том числе ослабления ценовых ограничений.

Также ведущий эксперт энергетических программ "Центра Разумкова" Максим Белявский считает, что повышение ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит энергетическим компаниям получить средства для ремонта поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.