Ослабление логистики и критика Путина: в ISW оценили последствия взрыва на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту временно усугубит проблемы в логистике и снабжении российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, обрушение полосы автодорожного моста ограничит передвижение российских военных до тех пор, пока мост не будет отремонтирован, что вынудит некоторые российские силы какое-то время полагаться на паромное сообщение.

При этом российские оккупанты, вероятно, по-прежнему смогут перевозить тяжелую военную технику по железной дороге.

Как пишут эксперты, Кремль возлагает на Минобороны проблемы за взрыв на мосту и другие неудачи российских военных, чтобы снять с президента РФ Владимира Путина вину. Аналитики отмечают, что Минобороны РФ не сделало официального заявления по поводу взрыв

Некоторые националисты из РФ заявили, что Путин и его ближайшее окружение не смогли немедленно отреагировать на нападение на "символический" мост, впервые выразив прямую критику в адрес президента.

Один из военных блогеров предупредил, что если Путин не предпримет ответных действий, это "будет принято за слабость самого президента".

Другие критиковали молчание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева по поводу взрыва, учитывая, что он сделал несколько заявлений, в которых любые обстрелы Керченского моста определялись как нарушение российских "красных линий".

Пропагандисты призвали Кремль возобновить удары по украинской инфраструктуре. При этом заявлений о применении ядерного оружия в ответ не было.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Масштабный взрыв серьезно повредил мост через Керченский пролив, связывающий оккупированный Крым с Россией.

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Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение. Детальнее о ЧП и том, что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

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