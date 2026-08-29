RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Посла Украины в Турции вызвали в МИД из-за атак по двум суднам в Черном море

19:08 29.08.2026 Сб
2 мин
Что сказала турецкая сторона на встрече с послом?
aimg Эдуард Ткач
Фото: глава МИД Турции Хакан Фидан (Getty Images)

Турция вызвала к себе в МИД посла Украины в Анкаре Неримана Джелала в связи с атаками на два турецких судна в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu и другие СМИ.

По словам источников в МИД Турции, речь идет об атаке на судно Lider Bordo Mavi, которое перевозило овощи перевозило овощи из Самсуна в российский город Туапсе, но 26 августа было атаковано тремя дронами. В результате атаки пострадали 5 членов экипажа.

Позже для буксировки судна направили Lider Kocatepe, однако он тоже подвергался атаке.

"В ходе встречи (с послом - ред.) была передана реакция Турции на указанные атаки, а также сделаны необходимые предупреждения о том, что обеспечение безопасности жизни и имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море является обязательным", - пишет Anadolu.

Что еще важно знать

Напомним, несколько недель назад глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара призвала Украину и Россию ввести мораторий на удары по торговым суднам в Черном море. Он подчеркнул, что стороны атакуют все торговые суда без разбора.

Также мы писали, что по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия несет значительно больше потерь, чем Украина, в противостоянии в Черном море.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Турциячорное мореВойна в Украине