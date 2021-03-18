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Посла Росії в США викликали на консультації до Москви

Автор: Инна Собора

Посла Росії в США Анатолія Антонова "запросили" на консультації до Москви. Він вилетить 20 березня.

Про це повідомляє МЗС РФ.

Так, в ході зустрічей в МЗС Росії та інших відомствах планується обговорити шляхи виправлення перебувають у кризі російсько-американських зв'язків.

"Сформована ситуація стала наслідком цілеспрямованої політики Вашингтона, який протягом останніх років, по суті свідомо, заводив двостороння взаємодія в глухий кут", - заявили в МЗС РФ.

Також у МЗС додали, що неконструктивний курс адміністрації щодо нашої країни не відповідає інтересам Росії і США.

"Ми виступаємо за налагодження діалогу двох постійних членів Ради Безпеки ООН, що несуть особливу відповідальність за міжнародний мир і безпеку", - додали російські дипломати.

Раніше повідомлялося, що США налаштовані на діалог з Росією там, де це сприяє просуванню американських інтересів. У той же час, США зможуть залучити Росію до відповідальності за зловмисні действя.

РБК-Україна писало, що Адміністрація президента США Джо Байдена буде застосовувати до Росії зовсім інший підхід, ніж адміністрація Дональда Трампа.

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Новини України посолСполучені Штати АмерикиРосійська Федерація
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