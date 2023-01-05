RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посла Франции вызвали в МИД Ирана из-за карикатуры в Charlie Hebdo

Фото: министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян (instagram.com/Amirabdollahianhossein)
Автор: Артур Родивилов

Посла Франции в Иране 4 января вызвали в министерство иностранных дел в связи с публикацией в издании Charlie Hebdo провокационной карикатуры на религиозную власть исламской республике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim.

Дипломат назвал действия журнала уничижительным и оскорбившим "авторитет, святыни, религиозные и национальные ценности Ирана".

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что "оскорбительный и непристойный акт" Charlie Hebdo не останется без решительного ответа.

Заявление было сделано на фоне масштабных протестов в Иране, которые поддерживает Франция.

Напомним, что с конца сентября этого года в Иране продолжаются протесты. Они были спровоцированы тем, что 22-летняя Махса Амини погибла после задержания "полицией морали" за "неправильное ношение хиджаба".

По данным иранских властей, во время протестов погибли около 200 человек. Но правозащитники утверждают, что в стране убили не менее 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних. Более 18 тысяч протестующих задержали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранФранция