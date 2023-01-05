Посла Франции вызвали в МИД Ирана из-за карикатуры в Charlie Hebdo

Посла Франции в Иране 4 января вызвали в министерство иностранных дел в связи с публикацией в издании Charlie Hebdo провокационной карикатуры на религиозную власть исламской республике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim.
Дипломат назвал действия журнала уничижительным и оскорбившим "авторитет, святыни, религиозные и национальные ценности Ирана".
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что "оскорбительный и непристойный акт" Charlie Hebdo не останется без решительного ответа.
Заявление было сделано на фоне масштабных протестов в Иране, которые поддерживает Франция.
Напомним, что с конца сентября этого года в Иране продолжаются протесты. Они были спровоцированы тем, что 22-летняя Махса Амини погибла после задержания "полицией морали" за "неправильное ношение хиджаба".
По данным иранских властей, во время протестов погибли около 200 человек. Но правозащитники утверждают, что в стране убили не менее 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних. Более 18 тысяч протестующих задержали.
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