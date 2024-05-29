Усилят ПВО? Эксперты объяснили, как Украина сможет использовать шведские самолеты ASC 890

У экспертов есть несколько вариантов того, как будут применяться шведские самолеты ASC 890. В первую очередь речь идет о постоянном мониторинге украинского неба.

Возможности для ПВО

В частности, при массированной атаке "шахедов" сигналы от самолетов дальнего обнаружения позволят оперативно реагировать мобильным группам, чтобы сбить ударный дрон с пулеметов, а не дорогими ракетами. То же с крылатыми ракетами. Самоходные зенитные комплексы смогут через полчаса переместиться на десяток километров и сбить ракету.

"Это открывает новые возможности для нашей ПВО", - сказал Романенко.

По его словам, есть вероятность, что шведские AWACS не будут базироваться на территории Украины.

"По крайней мере, такой момент обсуждается. Потому что россияне не пожалеют никаких ракет, чтобы их уничтожить. Потому что это "геймчейнджер", полностью меняющий правила игры. Тем более если речь идет о двух самолетах. Два самолета полностью покрывали бы южное и юго-восточное направления, откуда больше всего летит ракет и "шахедов", - рассказал эксперт.

Обнаружение авиации РФ

Что касается авиации, то шведский ASC 890 способен обнаружить и дать целеуказание на российский тактический самолет на расстоянии 300 км. А это значит, что нужно подойти на 250 км к линии фронта, поскольку вражеские Су-34 запускают КАБ с 50 км.

Проблема в том, что российские зенитные комплексы могут стоять примерно на одних и тех же позициях. Что практически гарантирует поражение ASC 890.

"То есть по самолетам с КАБами они работать все равно не смогут . А вот усилить наше ПВО - да. Мы перейдем на качественно новый уровень. С их помощью процент уничтожения дронов и ракет приблизится к 100. Кроме баллистики, по баллистике они беспомощны", - добавил Романенко.

Защита самолетов от ударов РФ

В свою очередь, Криволап считает, что применять ASC 890 будут очень осторожно, чтобы их не достали С-400 и авиационные ракеты с заявленной, но не подтвержденной дальностью 300-400 км.

"Как с этим быть? Пожалуй, наши специалисты найдут тактические приемы, чтобы обеспечить безопасность и подобраться поближе к фронту, чтобы лучше видеть ситуацию", - добавил эксперт.

По его расчетам, ASC 890 условно над Черкасской областью будет пересматривать всю линию столкновения. Если над Одесской, то точно наполовину вглубь оккупированного Крыма. Вряд ли будет сильно приближаться из-за высокого риска поражения.

"Конечно, самим ASC 890 нечем поражать российские Су-34 с КАБами. Но они дадут целевое указание для F-16, чтобы те запустили наведенные на вражескую авиацию ракеты, не заходя в их зону видимости", - подытожил эксперт.