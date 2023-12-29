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Усиление ПВО в Украине и саммит ЕС. Кулеба провел разговор с Боррелем

Фото: Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с верховным представителем по внешней политике и глава дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Они договорились работать над усилением ПВО Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как уточнили в МИДе, разговор Кулебы и Борреля состоялся в момент, когда находился в бомбоубежище.

Кулеба поблагодарил Борреля за политическую и личную поддержку в 2023 году. Кроме этого, были обсуждены два главных оборонных приоритета на следующий год - ускорение поставок артиллерийских боеприпасов и устранение всех препятствий для наращивания мощности европейской оборонной промышленности.

"Глава европейской дипломатии заверил, что ЕС принимает меры для ускорения доставки обещанного количества артиллерийских снарядов и содействия быстрому развитию оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

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