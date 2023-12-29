Усиление ПВО в Украине и саммит ЕС. Кулеба провел разговор с Боррелем

Как уточнили в МИДе, разговор Кулебы и Борреля состоялся в момент, когда находился в бомбоубежище.

Кулеба поблагодарил Борреля за политическую и личную поддержку в 2023 году. Кроме этого, были обсуждены два главных оборонных приоритета на следующий год - ускорение поставок артиллерийских боеприпасов и устранение всех препятствий для наращивания мощности европейской оборонной промышленности.

"Глава европейской дипломатии заверил, что ЕС принимает меры для ускорения доставки обещанного количества артиллерийских снарядов и содействия быстрому развитию оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Массовый обстрел Украины

Российская армия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, известно о многих пострадавших, погибших, целями врага стала социальная и критическая инфраструктура.

РБК-Украина собрала все, что известно о последствиях атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.