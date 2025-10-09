Манько рассказал об усилении Купянска и Покровска и тяжелых боях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение .

Манько подчеркнул, что новые подразделения Вооруженных Сил "отлично себя показали сразу на нескольких направлениях".

Успехи на Новопавловском направлении и действия на Днепропетровщине

Особое внимание командир уделил Новопавловскому направлению, где, по его словам, ситуация осложнилась из-за ухудшения погодных условий (туман, дождь).

"Противник пытается [пытался] все заскочить... под туман, под дождь пытается проскочить", - отметил Манько. Он сообщил, что по границе Днепропетровской области в этом направлении уже зашли штурмовые подразделения.

"Мы посылали это направление, сейчас начнем зачищаться. То есть мы выставились по границе и сейчас вернемся в тыл, будем зачищать там противника уже плотно", - заявил он, добавив, что вскоре планирует предоставить видеодоказательства попыток врага прорваться и их финала.

Несмотря на то, что погода "немножко имеем проблемы в плане того, что мы не можем видеть их (врагов, - ред.) иногда", критичности нет, и ситуация остается под контролем.

Ситуация на Запорожском и других направлениях

Запорожское направление: Манько сообщил, что Степногорск зачищен. Позиции в районах Перморское и Плавни держатся. Он заверил: "Запорожское может спать спокойно".

Покровское направление: Признано как "тяжелое, очень тяжелое". Командир сообщил, что направление было усилено присутствием войск, и он планирует завтра работать там, чтобы предоставить более подробную информацию.

Добропольское направление: "Мы продолжаем сжимать большое кольцо", - подчеркнул Манько. Противник несет "страшные бешеные" потери, а также есть много пленных.

Купянское и Лиманское направления: На Купянском направлении также заходят штурмовые подразделения для усиления. Манько отметил, что 3-я штурмовая бригада "нормально, хорошо работает" на Лиманском направлении. На Купянском направлении в ближайшее время "ситуация будет у нас выровнена полностью, хотя она и сейчас под контролем".

Сумское направление: Подразделения ДШВ "четко стоят, оборону держим", и, как всегда, продвигаются вперед.