Для усиления экономики правила украинского энергорынка нужно приравнять к европейским, - эксперт

"Мы должны продолжать интеграцию нашего энергорынка в европейский, а для этого наши правила должны соответствовать действующим в ЕС. Полная синхронизация энергорынков, так называемый market coupling, поможет усилить энергобезопасность и экономику Украины и Европы", - заявил он.

Он также добавил, что для этого, в частности, следует привести уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов, - ред.) к европейскому. Эксперт пояснил, что пока этого не будет сделано, мы не сможем нормально импортировать электроэнергию в часы, когда это наиболее необходимо.

"А это в свою очередь создает препятствия для стабильной работы энергосистемы. Выравнивание прайс-кепов до европейского уровня существенно улучшит стабильность энергоснабжения украинцев", - подчеркнул Омельченко.

Он подчеркнул, что весна – идеальное время для экспорта электроэнергии в Европу, потому что энергоблоки АЭС и ТЭС еще не вышли в плановые ремонты, а также сейчас хорошая солнечная погода, способствующая увеличению производства солнечной энергии. Однако препятствием для экспорта стоит экспортное ПСО, которое обязывает экспортеров отдавать государству 80% своей прибыли.

Он был введен, когда в Европе были аномально высокие цены на электроэнергию и вполне логичным было введение такого механизма, что позволило улучшить финансовое состояние оператора энергосистемы "Укрэнерго", пояснил эксперт.

"Сейчас когда цены выровнялись, этот механизм просто мешает экспорту. Его нужно отменять, чтобы Украина могла привлечь дополнительную валютную выручку, которая поможет укрепить экономику, а энергокомпаниям получить средства на ремонты", - добавил он.

Также существует проблема многомиллиардных долгов в энергетике, которая не позволяет энергетикам готовиться к зиме, а также отпугивает потенциальных инвесторов. Омельченко подчеркнул, что у Украины есть значительный потенциал по развитию «зеленой» энергетики и западные инвесторы могли бы вкладывать в это свои средства.

"Но они видят долги перед производителями чистой энергии. Сейчас сектору ВИЭ задолжали почти 24 млрд грн за уже произведенную электроэнергию. Эта ситуация негативно влияет на инвестиционную привлекательность и развитие восстановительной энергетики, которая год назад позволила уменьшить количество отключений света", - отметил Омельченко.

В итоге он отметил, что сейчас идеальное время для решения проблем в энергетике, потому что Украина только вышла из зимы и имеет много времени перед началом следующей.

"Поэтому нужно максимально эффективно использовать время, чтобы после двух сверхсложных зим для украинской энергетики подготовиться к следующей, которая может оказаться легче, если продолжить либерализацию энергорынков и решить финансовые проблемы отрасли", - подытожил Омельченко.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что европейские правила работы энергорынка позволят решить проблему долгов отрасли.