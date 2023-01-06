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Руководство по сексу рядом с Екатериной II: ГБР провело обыски у предателя Сальдо

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Пятница 06 января 2023 15:50
Руководство по сексу рядом с Екатериной II: ГБР провело обыски у предателя Сальдо Фото: Владимир Сальдо, предатель (facebook.com/SaldoVladimir)
Автор: Сергей Пышкин

ГБР провело обыски у коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо. Ничтожество хранило в собственной библиотеке книги об истории России, жизни императрицы Екатерины II и пособие по сексу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Обыски проходили в имении Сальдо и по месту жительства приспешников предателя.

Работники ГБР обнаружили:

  • сведения о структуре оккупационной администрации;
  • сведения о начислении зарплаты в рублях;
  • заметки об особенностях законодательства России;
  • справки по херсонским патриотам и активистам.

Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, в которой жалкий вероятно "поглощал" идеологию "великой России".

"Наряду с такими изданиями, как "Императрица Екатерина II", "Россия. Великая Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", соседствует пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви". Также много советской геральдики и наград, и георгиевских лент", - пишет пресс-служба.

Фото: библиотека Сальдо (dbr.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно трем представителям оккупационных властей Херсонской области, среди которых Сальдо, инкриминировали государственную измену и коллаборационную деятельность.

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