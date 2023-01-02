Госизмена. Дело Сальдо и еще двух колаборантов из Херсона отправили в суд

Трем представителям оккупационных властей Херсонской области инкриминированы государственная измена, коллаборационная деятельность и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. Прокуроры направили в суд обвинительные акты по их деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

По данным ведомства, в суд направлены обвинительные акты в отношении оккупационного "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителя и так называемого "председателя Херсонской городской администрации".

"Им инкриминирована государственная измена, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Прокурорам удалось установить, что один из подозреваемых перешел на сторону врага еще до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Депутат Херсонского городского совета добровольно занял псевдодолжность "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".

"Участвовал в заседании так называемого "Комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок", созданного в поддержку оккупационных действий государства-агрессора. Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к РФ", – сообщили в прокуратуре.

Второй обвиняемый добровольно занял псевдодолжность "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области по вопросам внутренней политики и связей с общественностью". Кроме этого, он с первых дней оккупации лично помогал захватчикам и занимался проведением подрывной деятельности против Украины. Чиновник призвал местных жителей поддерживать россиян, участвовал в пророссийских акциях и митингах, выступал за принятие российского гражданства.

"Еще один обвиняемый, имея пророссийские взгляды, согласился содействовать представителям страны-агрессора. Он занял псевдодолжность "председателя Херсонской городской администрации"", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Сообщается, что двое из коллаборантов находятся в розыске.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществлялось Управлением СБУ в Херсонской области.