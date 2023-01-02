Госизмена. Дело Сальдо и еще двух колаборантов из Херсона отправили в суд
Трем представителям оккупационных властей Херсонской области инкриминированы государственная измена, коллаборационная деятельность и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. Прокуроры направили в суд обвинительные акты по их деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса Генерального прокурора.
По данным ведомства, в суд направлены обвинительные акты в отношении оккупационного "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителя и так называемого "председателя Херсонской городской администрации".
"Им инкриминирована государственная измена, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Прокурорам удалось установить, что один из подозреваемых перешел на сторону врага еще до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Депутат Херсонского городского совета добровольно занял псевдодолжность "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".
"Участвовал в заседании так называемого "Комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок", созданного в поддержку оккупационных действий государства-агрессора. Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к РФ", – сообщили в прокуратуре.
Второй обвиняемый добровольно занял псевдодолжность "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области по вопросам внутренней политики и связей с общественностью". Кроме этого, он с первых дней оккупации лично помогал захватчикам и занимался проведением подрывной деятельности против Украины. Чиновник призвал местных жителей поддерживать россиян, участвовал в пророссийских акциях и митингах, выступал за принятие российского гражданства.
"Еще один обвиняемый, имея пророссийские взгляды, согласился содействовать представителям страны-агрессора. Он занял псевдодолжность "председателя Херсонской городской администрации"", - рассказали в Офисе Генпрокурора.
Сообщается, что двое из коллаборантов находятся в розыске.
Досудебное расследование по уголовным производствам осуществлялось Управлением СБУ в Херсонской области.
Напомним, главы Центробанка России Эльвири Набиуллини объявили подозрение за введение так называемой "рублевой зоны" на временно оккупированной территории Украины.
Также правоохранители задержали двух жителей Славянска за распространение месторасположения подразделений ВСУ.
Ранее СБУ задержала в Киеве коллаборанта, который помог оккупантам переименовать улицы во временно оккупированную Луганскую область.