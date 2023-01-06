Посібник із сексу поруч з Єкатериною ІІ: ДБР провело обшуки у зрадника Сальдо
ДБР провело обшуки у колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо. Нікчема зберігав у власній бібліотеці книжки про історію Росії, життя імператриці Єкатерини II та посібник із сексу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
Обшуки проходили в маєтку Сальдо та за місцем проживання поплічників зрадника.
Працівники ДБР виявили:
- відомості щодо структури окупаційної адміністрації;
- відомості про нарахування зарплатні в рублях;
- нотатки щодо особливості законодавства Росії;
- довідки щодо херсонських патріотів та активістів.
Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо в якій жалюгідний ймовірно "поглинав" ідеологію "великої Росії".
"Поряд з такими виданнями, як "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великая Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", сусідить посібник "Радость сексу. Книга о премудростях любви". Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок", - пише пресслужба.
Фото: бібліотека Сальдо (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно трьом представникам окупаційної влади Херсонської області, серед яких Сальдо, інкримінували державну зраду й колабораційну діяльність.
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