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Посібник із сексу поруч з Єкатериною ІІ: ДБР провело обшуки у зрадника Сальдо

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П'ятниця 06 січня 2023 15:50
Посібник із сексу поруч з Єкатериною ІІ: ДБР провело обшуки у зрадника Сальдо Фото: Володимир Сальдо, зрадник (facebook.com/SaldoVladimir)
Автор: Сергій Пишкін

ДБР провело обшуки у колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо. Нікчема зберігав у власній бібліотеці книжки про історію Росії, життя імператриці Єкатерини II та посібник із сексу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Обшуки проходили в маєтку Сальдо та за місцем проживання поплічників зрадника.

Працівники ДБР виявили:

  • відомості щодо структури окупаційної адміністрації;
  • відомості про нарахування зарплатні в рублях;
  • нотатки щодо особливості законодавства Росії;
  • довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо в якій жалюгідний ймовірно "поглинав" ідеологію "великої Росії".

"Поряд з такими виданнями, як "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великая Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", сусідить посібник "Радость сексу. Книга о премудростях любви". Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок", - пише пресслужба.

Фото: бібліотека Сальдо (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно трьом представникам окупаційної влади Херсонської області, серед яких Сальдо, інкримінували державну зраду й колабораційну діяльність.

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ДБР Російська Федерація
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