Посібник із сексу поруч з Єкатериною ІІ: ДБР провело обшуки у зрадника Сальдо

ДБР провело обшуки у колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо. Нікчема зберігав у власній бібліотеці книжки про історію Росії, життя імператриці Єкатерини II та посібник із сексу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Обшуки проходили в маєтку Сальдо та за місцем проживання поплічників зрадника. Працівники ДБР виявили: відомості щодо структури окупаційної адміністрації;

відомості про нарахування зарплатні в рублях;

нотатки щодо особливості законодавства Росії;

довідки щодо херсонських патріотів та активістів. Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо в якій жалюгідний ймовірно "поглинав" ідеологію "великої Росії". "Поряд з такими виданнями, як "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великая Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", сусідить посібник "Радость сексу. Книга о премудростях любви". Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок", - пише пресслужба. Фото: бібліотека Сальдо (dbr.gov.ua)