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Поиски продолжаются. Под завалами дома в Днепре могут находиться более 30 человек, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Операция по поиску уцелевших в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Днепре продолжается. Под завалами еще могут находиться десятки человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"По состоянию на данный момент остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме во время попадания ракеты террористов", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что удалось вытащить многих жителей, среди них - шестеро детей. Борьба идет за каждого человека, а поисковая операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь.

"В настоящее время в перечне погибших - 30 человек, в том числе один ребенок - девочка, ей было 15 лет. Есть сообщения о том, что двое детей остались без родителей. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных", - добавил президент.

Напомним, 14 января россияне во время массированного удара по Украине атаковали многоэтажку в Днепре.

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