В поисках идеальной напарницы: сестры Киченок сыграют вместе впервые после Олимпиады

Соревнования будут проходить с 27 января по 2 февраля на хардовых покрытиях в помещении. В одиночном разряде примут участие 32 теннисистки, в парном - 16 тандемов. Призовой фонд составляет 1 064 510 долларов США.

На австрийском турнире ожидается настоящее паломничество отечественных теннисисток. Ранее стало известно, что в одиночных соревнованиях примут участие Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Участие сестер Киченок в парном разряде подтвердилось позже.

На турнире они получили третий номер посева. Их соперницами на старте будут Ульрикке Эйкери из Норвегии и У Фансень, которая представляет Тайвань.

Когда сестры в последний раз побеждали вместе

Единственной командой Людмила и Надежда Киченок выступали на Олимпиаде-2024 в Париже, где дошли до четвертьфинала. Но это соревнования, где нельзя выбирать партнершу из другой страны. Если же брать турниры WTA-тура, то последний их совместный титул датирован октябрем 2022 года, когда украинки взяли верх на турнире WTA 250 в эстонском Таллинне.

Людмила в последние годы выступала в тандеме с Еленой Остапенко из Латвии и достигла чрезвычайно высоких результатов. Вместе с латвийкой она стала чемпионкой US Open и финалисткой Открытого чемпионата Австралии. Кроме того, украинско-латвийский тандем побеждал еще на двух турнирах WTA - в Истборне (Великобритания) и Брисбене (Австралия). Спортсменки также дважды отбирались в итоговые турниры Женской теннисной ассоциации.

Однако, в конце 2024-го тандем распался. Остапенко сначала попыталась сыграться с другой украинкой - Мартой Костюк. Но на Australian Open выступала уже вместе с Се Шувэй из Тайваня, с которой добралась до финала.

Людмила Киченок в Австралии играла с другой тайваньской теннисисткой - Чжань Хаоцин и дошла до третьего круга. На той же стадии завершила турнир и Надежда Киченок, которая действовала в тандеме с Лейлой Фернандес из Канады.

Ранее на вопрос, почему сестры почти не выступают вместе Надежда ответила: "Мы сестры - такие отношения не очень просто направить. У нас нет лимита, у нас нет границ, что и когда мы можем сказать друг другу. Иногда это бывает больно. Но потом мы извиняемся".

Отметим, что Людмила и Надежда Киченок - лучшие парные теннисистки Украины. Людмила в мировом парном рейтинге занимает 4-е место, а Надежда - 49-е. Соответственно, в национальном рейтинге - они первая и вторая ракетки.