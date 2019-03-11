Мито на експорт металобрухту не суперечить УА з ЄС, - експерт

Металурги впевнені, що очікувати невдоволення з боку ЄС у зв'язку з продовженням мита не варто

Пошлина на экспорт лома из Украины не противоречит соглашению об ассоциации с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По словам Каленкова, ожидать недовольства со стороны ЕС в связи с продлением пошлины не стоит, так как повышенная пошлина не распространяется на страны ЕС.

"Соглашение об ассоциации предусматривает, что подобные пошлины не распространяются на страны ЕС. Два года действует пошлина, и два года экспортировать лом в страны ЕС можно по пониженной пошлине. То есть, повышенная пошлина не распространяется на страны ЕС. Все, вопрос закрыт", - заявил Каленков.

С другой стороны, отмена продления пошлины "развяжет руки" тем, кто массово экспортирует металлолом в непризнанное Приднестровье. По словам эксперта, ранее, до поднятия пошлины, украинский лом направлялся именно туда.

"Да, шел (украинский металлолом) в Приднестровье. Это российский анклав в Молдове, называется Молдавский металлургический завод, но к Молдавии он не имеет никакого отношения. И они имеют возможность покупать по завышенным ценам украинский металлолом, потому что они получают электроэнергию и газ практически бесплатно. "Газпром" им дает бесплатно зарабатывать. Они вымывают металлолом отсюда из Украины и делают продукцию", - заявил Каленков.

По словам Каленкова, влияние данного металлургического завода на квазигосударство довольно велико и в целом может определять его существование.

"На эти деньги существует этот анклав в Приднестровье. Это практически одно крупное промышленное предприятие, и сюда же в Украину выкидывают свою продукцию, демпингуют и вытесняют наши рабочие места", - заявил эксперт.

Напомним, по словам Каленкова, одним из последствий отмены пошлины на вывоз металлолома из Украины может стать потеря 30 тысяч рабочих мест, в основном, в металлургии.

Кроме того, глава "Укрметаллургпрома" уверен, что отмена пошлины возродит непрозрачные схемы, а государству в итоге не достанется ничего.