В "Укрметалургпромі" попередили про наслідки безмитного вивезення металобрухту

Фото: Олександр Каленков (УНІАН)

За словами Каленкова, скасування мита на вивіз металобрухту відродить непрозорі схеми

Скасування мита на вивіз металобрухту відродить непрозорі схеми, а державі в результаті не дістанеться нічого. Про це заявив глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Як відомо, раніше Верховна рада проголосувала за продовження дії мита на експорт металобрухту. При цьому, за словами Каленкова, в парламенті було зареєстровано рішення про скасування цього рішення.

Він зазначив, що продовження дії мита на експорт металобрухту збереже робочі місця в Україні, дасть можливість Україні виробляти з металобрухту продукцію і продавати її за кордон за вартістю набагато вищою вартості брухту, створюючи при цьому робочі місця і сплачуючи податки в Україні.

На думку Каленкова, у разі ж скасування мита з України буде безконтрольно вивозитися стратегічна сировина в країни, де з нього все-таки вироблять продукцію.

"Потрібно розуміти, що держава на цьому (безмитний вивіз металобрухту) не заробляє, тому що найчастіше там непрозорі схеми, люди працюють в гаражах, працюють не за контрактом, отримують неофіційні доходи. Ефект для держави, для бюджету практично нульовий", - заявив Каленков.

За два роки дії мита на вивіз металобрухту в Україні вдалося відновити виробництво на кількох підприємствах, збережена валютна виручка, яка допомагає утримувати курс гривні.

"Зараз ми можемо говорити, що валютна виручка, яка була збережена та примножена - становить близько 3 мільярдів доларів на рік. І це, на секундочку, приблизно 7-7,5% всього експорту України. І тут ми всі можемо бачити, і звичайні українці, і ті, хто займаються економікою вплив такого рішення на курс валют, на інфляцію і так далі", - заявив експерт.

Нагадаємо, раніше Каленков заявляв про негативні наслідки скасування мита на вивіз металобрухту з України. За його словами, один з наслідків – втрата 30 тисяч робочих місць, в основному, в металургії.