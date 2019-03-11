Мито на експорт металобрухту не суперечить УА з ЄС, - експерт

Фото: Олександр Каленков (ukrmetprom.org)

Металурги впевнені, що очікувати невдоволення з боку ЄС у зв'язку з продовженням мита не варто

Мито на експорт брухту з України не суперечить угоді про асоціацію з Європейським союзом (ЄС). Про це заявив глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За словами Каленкова, очікувати невдоволення з боку ЄС у зв'язку з продовженням мита не варто, так як підвищене мито не поширюється на країни ЄС.

"Угода про асоціацію передбачає, що такі мита не поширюються на країни ЄС. Два роки діє мито, і два роки експортувати лом в країни ЄС можна за зниженою мита. Тобто, підвищене мито не поширюється на країни ЄС. Все, питання закрите", - заявив Каленков.

З іншого боку, скасування продовження мита "розв'яже руки" тим, хто масово експортує металобрухт в невизнане Придністров'я. За словами експерта, раніше, до підняття мита, український брухт прямував саме туди.

"Так, йшов (український металобрухт) у Придністров'я. Це російський анклав в Молдові, називається Молдавський металургійний завод, але до Молдавії він не має ніякого відношення. І вони мають можливість купувати за завищеними цінами український металобрухт, тому що вони отримують електроенергію і газ практично безкоштовно. "Газпром" дає їм безкоштовно заробляти. Вони вимивають металобрухт звідси з України і роблять продукцію", - заявив Каленков.

За словами Каленкова, вплив даного металургійного заводу на квазідержаву досить великий і в цілому може визначати його існування.

"На ці гроші існує цей анклав у Придністров'ї. Це практично одне велике промислове підприємство, і сюди ж в Україну викидають свою продукцію, демпінгують і витісняють наші робочі місця", - заявив експерт.

Нагадаємо, за словами Каленкова, одним з наслідків скасування мита на вивіз металобрухту з України може стати втрата 30 тисяч робочих місць, в основному, в металургії.

Крім того, глава "Укрметалургпрому" упевнений, що скасування мита відродить непрозорі схеми, а державі в результаті не дістанеться нічого.