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Щоб не пішли під суд. Російським пілотам можуть умисно псувати парашути, – розвідка

Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони України висловило сумніви щодо бажання російського військово-політичного командування зберегти життя своїх армійців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію ГУР Міноборони у Facebook.

Розвідка помітила, що в збитих над Україною російських льотчиків надто часто не розкриваються парашути. Зокрема, нещодавно вітчизняні сили ППО збили ворожий літак, пілот катапультувався, але загинув.

"Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом", – зазначили в ГУР.

Українські розвідники припускають, що російське керівництво свідомо пішло на такий крок. Головний мотив – не допустити публічних свідчень військових РФ про воєнні злочини проти мирних мешканців України.

До слова, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін провела паралелі між поведінкою Володимира Путіна та нацистського лідера Адольфа Гітлера.

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