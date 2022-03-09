Щоб не пішли під суд. Російським пілотам можуть умисно псувати парашути, – розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інформацію ГУР Міноборони у Facebook.

Розвідка помітила, що в збитих над Україною російських льотчиків надто часто не розкриваються парашути. Зокрема, нещодавно вітчизняні сили ППО збили ворожий літак, пілот катапультувався, але загинув.

"Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом", – зазначили в ГУР.

Українські розвідники припускають, що російське керівництво свідомо пішло на такий крок. Головний мотив – не допустити публічних свідчень військових РФ про воєнні злочини проти мирних мешканців України.