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В Мариуполе "прилетело" по расположению оккупантов. Взрывы до сих пор слышат в Мангуше

Мариуполь, Вторник 13 февраля 2024 12:33
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В Мариуполе "прилетело" по расположению оккупантов. Взрывы до сих пор слышат в Мангуше Фото: в Мариуполе "прилетело" по расположению оккупантов 13 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мариуполе 13 февраля гремели взрывы. Есть "прилет" по расположению оккупантов, причем детонацию, вызванную "хлопками", до сих пор слышат в Мангуше, в 20 км от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Есть "прилет". Мангушская часть Мариупольского района по расположению оккупантов", - рассказал он.

По словам советника мэра, "скорые" уже мчатся по улице Куприна в Мариуполе.

"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации. Процесс разминирования склада БК продолжается", - констатировал он спустя почти час после "хлопка".

Ситуация в Мариуполе

В начале в февраля российские военные снова активизировались в оккупированном Мариуполе и районе. Враг перебрасывает продукты питания и теплые вещи из Волновахи на побережье Азовского моря по довольно необычному маршруту.

В тоже время партизаны движения "Атеш" в декабре 2023 года признались, что проводят разведку в Мариуполе, "стремясь увеличить количество диверсий". Отметим, что в городе уже зафиксированы несколько массовых случаев ликвидации захватчиков.

Напомним, временно оккупированный Мариуполь захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время вторжения РФ. При этом с первых дней вторжения, российские войска делают все, для того, чтобы превратить Мариуполь в военную базу, в частности приморский порт. Кроме того, ранее сообщалось об обустройстве военных баз РФ в Мариуполе, которые расположены вне промышленной зоны города. Здесь оккупанты накапливают БК и держат около 100-150 личного состава.

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