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Повреждения газопровода и кабелей в Балтийском море взаимосвязаны, - премьер Эстонии

Суббота 28 октября 2023 02:43
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Повреждения газопровода и кабелей в Балтийском море взаимосвязаны, - премьер Эстонии Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Три инцидента, которые привели к повреждению газопровода и двух телекоммуникационных кабелей между Эстонией, Финляндией и Швецией, связаны между собой.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"У нас есть основания полагать, что дела Balticconnector и поврежденных кабелей связи связаны между собой", - сказала она в своем заявлении.

По ее словам, на данный момент ни одна версия не может быть подтверждена или опровергнута, следствие продолжается.

Литовский военно-морской флот на фоне происшествий направил минного охотника для патрулирования ключевого подводного силового кабеля, соединяющего его со Швецией, в ответ на инциденты в Балтийском море.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 8 октября на газопроводе Balticconnector произошла разгерметизация. Одной из версий является намеренное повреждение газопровода. Финские СМИ уже неоднократно допускали, что к инциденту причастна Россия.

По информации полиции Финляндии, перед аварией возле Balticconnector заметили российское и китайское суда.

Кроме того, 19 октября, финские правоохранители завершили расследование на месте происшествия. Спустя некоторое время власти Финляндии связались с Китаем и Россией по поводу расследования аварии на газопроводе Balticconnector.

Также 25 октября стало известно, что ранее поврежденный кабель связи между Финляндией и Эстонией восстановили.

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Балтийское море Эстония
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