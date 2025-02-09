Повреждены резервуары: появились спутниковые снимки после удара по НПЗ на Кубани

Удар по мини-НПЗ на Кубани

РБК-Украина сообщало, что в ночь на 5 февраля россияне пожаловались на атаку дронов в Краснодарском крае. В сети заявили об ударе и пожаре на нефтебазе, расположенной возле Каневского района.

Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по мини-НПЗ "Албашнефть" в Краснодарском крае России. После успешного попадания на объекте возник пожар.

Указанный нефтеперерабатывающий завод задействован в поставках бензина и дизеля российским оккупантам.

В сети также предполагали, что НПЗ был атакован не дроном, а новой украинской крылатой ракетой. Но подтверждения этому нет.

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