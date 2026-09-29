Повреждены порт, приют для животных и лицей, есть раненые: последствия атаки на Одессу и область

"Враг не прекращает атаковать объекты гражданской инфраструктуры Одесщины", - написал Кипер.

По его данным, в результате ударов получило разрушения гражданское предприятие. Там пострадали 6 человек.

Также повреждены портовая инфраструктура, лицей, приют для животных, частный жилой дом, легковой и грузовой транспорт. Еще два человека пострадали. В нескольких местах возникли пожары.

В ГСЧС уточнили, что всего в Одесской области пострадали 8 человек. Повреждены жилые дома и приют для животных. Разрушениям подверглись также производственное предприятие, складские помещения, гимназия, общежитие, легковой и грузовые автомобили. Спасатели ликвидировали все пожары.

Во время работы спасателям мешали ответные сигналы воздушной тревоги.

Последствия атак по Одессе

Лысак сообщил, что ночью и утром враг атаковал инфраструктуру города. Возник пожар, его уже потушили.

В результате атаки на инфраструктуру уничтожены три грузовика, еще восемь повреждены. Также пострадали строения. Сначала Лысак писал, что обошлось без травмированных. Позже он добавил, что предварительно есть двое пострадавших. Информацию уточняют.

Как сообщало РБК-Украина, Россия атаковала Украину ракетами и 152 ударными дронами .